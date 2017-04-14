У пасхальну ніч біля головних храмів Києва чергуватимуть "швидкі"

У період проведення поминальних днів на кладовищах Києва чергуватимуть бригади «швидкої допомоги».

Читайте такожМОЗ затвердило нові навчально-тренувальні програми з домедичної допомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також, згідно з повідомленням, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги чергуватимуть під час здійснення чину освячення великодніх кошиків із 22.00 16 квітня до 10.00 17 квітня в Києво-Печерській лаврі, Володимирському, Михайлівському Золотоверхому соборах.

В КМДА додали, що заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, працюватимуть цілодобово відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2017 рік. Заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, 15-17 квітня не працюватимуть.