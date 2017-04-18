У Вінницькій області горів туберкульозний санаторій

Загиблих і постраждалих немає.

У Вінницькій області 3 години гасили пожежу на території кістково-туберкульозного санаторію. Читайте такожВ Одеській області жінка і двоє дітей отримали важкі опіки через загоряння бензину Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 14 квітня о 22.05 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на території кістково-туберкульозного санаторію в селі Северинівка Жмеринського району виникла пожежа. «Як з'ясувалося, загорілася покрівля одноповерхового господарського будівлі. На місце виклику прибули 30 чоловік особового складу із залученням 8 одиниць пожарноспасательной техніки», - наголошується в повідомленні. За даними ДСНС, 22.57 пожежа площею 350 кв.м була локалізована, а о 01.05 - ліквідовано. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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