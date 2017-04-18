Трирічна дитина залишилася без пальців на руці через байдужість своєї матері

У Краматорську засуджено 26-річну місцеву мешканку, з вини якої її 3-річна дитина залишилася без пальців на руці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, жінку звинуватили в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків).

Читайте такожУ Полтавській області в сміттєвому баку знайшли тіла двох немовлят

В ході судових слухань було встановлено, що 18 травня 2016 року жінка, яка виховує 4 малолітніх дітей, залишила їх самих удома майже на добу. Хлопчик 2013 року народження схопився за електричну плитку й обпік руку.

Повернувшись додому і побачивши опіки дитини, жінка протягом трьох тижнів не зверталася за медичною допомогою. В результаті некроз і гнійне запалення опікових ран призвели до ампутації п'яти пальців правої руки малюка і порушення її рухової функції.

У суді жінка свою провину в інкримінованому злочині не визнала.

За вироком суду вона отримала покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки.

Читайте такожУ Львові після апеляції повторно засудили горе-матір, яка до смерті забила свою 3-річну доньку

Через відсутність належної турботи матері за рідними дітьми сім'я з 2012 року перебуває на обліку в Службі у справах дітей Краматорської міської ради. Діти засудженої перебувають у соціальних установах, а сама вона - вагітна п'ятою дитиною.