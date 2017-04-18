У Солом'янському районі Києва буде створено лікарню швидкої допомоги

У Солом'янському районі на базі Київської міської клінічної лікарні №6 буде створена лікарня швидкої допомоги на Правому березі.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час інспекції в КМКЛ №6, повідомила прес-служба мера.

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«В Києві на сьогоднішній день одна лікарня швидкої допомоги, яка розташована на Лівому березі і надає ургентну допомогу жителям всієї столиці. І правильно буде створити лікарню швидкої допомоги і на Правому березі. В лікарні №6 є всі можливості для цього і всі фахівці. Тому ми ухвалили рішення про створення на її базі лікарні швидкої допомоги», - зазначив Кличко.

Він повідомив, що вже почали передпроектні роботи з будівництва та будуть виділені гроші з бюджету, щоб приступити до будівництва.

Планується, що лікарня буде приймати ургентних хворих Солом'янського, Святошинського та Голосіївського районів (всього близько 1 млн киян).

Крім того, під час відвідування мер оглянув новий томограф, придбаний за кошти столичного бюджету.

«Томограф буде працювати 24 години на добу. Кожен киянин зможе отримати сервіс безкоштовно за рахунок міста», - зазначив Кличко.

Томограф дозволяє провести огляд головного мозку, судин голови та органів грудної клітки. Зараз персонал КМКЛ №6 проходить навчання на комп'ютерному томографі, а вже з наступного тижня почнеться прийом пацієнтів.