На Яворівському полігоні військовослужбовець убив жінку-медика

У Львівській області на території наметового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) вночі 18 квітня військовослужбовець убив жінку - військового медика.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН компетентні джерела у Військовій прокуратурі Західного регіону, вночі 18 квітня в наметовому містечку на території полігону між двома військовослужбовцями-контрактниками, які раніше проходили службу в зоні АТО, – 26-річним жителем Херсонської області та 31-річною мешканкою Херсона медиком-військовослужбовцям за контрактом – виникла сварка, під час якої військовослужбовець взяв ніж і завдав декілька проникаючих поранень жінці в область грудної клітини та шиї.

Поранення виявилися смертельними. Тіло вбитої військовослужбовець виніс із намету і викинув у вигрібну яму.

Через кілька годин тіло жінки знайшли і встановили обставини її вбивства. За попередніми даними, причиною конфлікту стала ревнощі між військовослужбовцями. Наразі всі обставини події розслідуються.

У прес-службі Військової прокуратури Західного регіону офіційно поки цю інформацію не коментують. Представники Міністерства оборони України у Львові підтвердили, що на території Яворівського полігону загинула жінка-військовослужбовець, в даний час тривають слідчі дії, працюють відповідні служби.