У Києві учні гімназії отримали травми очей через необережне поводження з вогнегасником

У Подільському районі Києва через необережне поводження з вогнегасником постраждали шестеро учнів гімназії, двох з них госпіталізовано.

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Як повідомляє Відділ комунікації ГУ Національної поліції в місті Києві, сьогодні до чергової частини управління поліції надійшло повідомлення про те, що в гімназії вибухнув вогнегасник.

На місці події правоохоронці з’ясували, що один з учнів на перерві грався із порошковим вогнегасником - хлопець вийняв запобіжник, натиснув важіль і випустив струмінь порошку. В результаті шестеро учнів 11-12 років отримали незначні травми очей. Двох учнів госпіталізували.

Матеріали про подію зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Проводиться перевірка, зауважили в поліції.