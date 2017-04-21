У Києві буде створено реабілітаційний центр для незрячих людей

У Києві планується створити реабілітаційний центр незрячих, що буде фінансуватися за рахунок міського бюджету.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, рішення про створення комунального реабілітаційного закладу «Київський центр незрячих» прийняли сьогодні депутати міської ради на пленарному засіданні.

«Ідея роботи закладу - не просто адаптувати людини з обмеженими можливостями до соціального життя, а допомогти їй бути конкурентними на ринку праці. Маємо на увазі не тільки енциклопедичні знання людини, але й її мобільність та комунікабельність, вміння самостійно та швидко вирішувати складні завдання. Словом, володіти усім арсеналом повноцінного працівника», - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що реабілітаційний центр забезпечуватиме інтеграцію незрячих у суспільство шляхом їхньої фізичної, психологічної, соціально-побутової та професійної реабілітації. Його мають створити протягом двох місяців з дня оприлюднення відповідного рішення.