На Одещині зі снігових заметів вилучено близько 100 автомобілів, зокрема, й дві "швидкі"

В Одеській області за добу зі снігових заметів вилучено близько 100 легкових автомобілів, у тому числі – дві машини швидкої допомоги.

Читайте такожВ аеропорту Одеси скасували деякі рейси через негоду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, за добу підрозділи ГУ ДСНС здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у звільненні автомобілів, що потрапили у снігові замети.

Залучалися рятувальники Роздільнянського (в селах Нові Чобручі та Петроєвдокіївка), Тарутинського (в селах Виноградівка, Підгірне, Ганнівка і Лісове), Біляївського (в селах Василівка та Кам'янка), Іванівського (м. Знам'янка та селах Білка і Михайлопіль), Лиманського (Куліндорівський дачний масив), Болградського та Окнянського (в селі Дем'янівка) районів.

Всього було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 особу, з яких - 55 дітей.

Представник главку додав, що снігові замети досягають висоти 30 см.

«Але поки залишаються застряглі фури. Для їх вилучення необхідна більш важка техніка», - сказав представник главку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської ОДА, з посиланням на інформацію, озвучену на нараді, що пройшла вночі, проблеми з рухом транспорту спостерігаються на 2 дорогах області. Це траси Одеса-Київ і Одеса-Кучургани.

«На ділянці Одеса-Любашівка тимчасово припинено рух вантажівок. Зараз трасу Одеса-Київ майже розблокували: рух транспорту в бік Києва відновлено повністю, в бік Одеси машини пропускають у реверсному режимі», - повідомили в прес-службі.

На трасі Одеса-Кучургани рух поки заблоковано, оскільки техніка не могла дістатися до аварійної ділянки через кучугури.

У зв'язку з негодою в Одеській області 59 населених пунктів відключено від електропостачання: 22 у Роздільнянському районі, 19 у Ширяївському, 11 у Великомихайлівському, 7 у Біляївському.

«Вночі неможливо було продовжувати ремонтні роботи через сильні пориви вітру. З ранку відновлення високовольтних ліній продовжено. Прийнято рішення 21 квітня заняття в школах скасувати», - розповіли в ОДА.

Зазначається, що 21 квітня погодні умови на території області залишаються складними: сильні опади, налипання мокрого снігу, пориви вітру, снігопади. Очікується, що погода нормалізується 22 квітня.