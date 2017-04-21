Завтра у Києві можна буде безоплатно здати аналізи на ВІЛ та гепатити

У Києві завтра, 22 квітня, з 9:00 до 20:00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби Народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Зазначається, що таке тестування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю «Куіv Ореn Smile» за ініціативи громадської організації «Ліга життя».