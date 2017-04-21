Завтра у Києві можна буде безоплатно здати аналізи на ВІЛ та гепатити
11:26, 21 квітня 2017Новини регіонів
485
Тестування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю «Куіv Ореn Smile».
Завтра в центрі Києва можна буде анонімно і безкоштовно пройти експрес-тестування / Фото: УНІАН
У Києві завтра, 22 квітня, з 9:00 до 20:00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби Народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С.
Читайте такожСША планує виділити Україні понад $ 37 млн на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу
Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Зазначається, що таке тестування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю «Куіv Ореn Smile» за ініціативи громадської організації «Ліга життя».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter