На окупований Донбас прибув вантажний автомобіль ООН з медичними засобами
12:45, 21 квітня 2017Новини регіонів
282
Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на неконтрольовану територію проїхав вантажний автомобіль від ООН.
ООН поставляє на окуповану територію Донбасу ліки / Фото УНІАН
На окупований Донбас прослідував вантажний автомобіль від ООН з партією медичних засобів.
Читайте такожЧервоний Хрест направив на окуповані території Донбасу продукти та медикаменти
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідував один вантажний автомобіль від ООН (Міжнародного благодійного фонду «АІСМ») з медичними засобами загальною вагою майже 400 кілограмів», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter