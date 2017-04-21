На окупований Донбас прибув вантажний автомобіль ООН з медичними засобами

На окупований Донбас прослідував вантажний автомобіль від ООН з партією медичних засобів.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідував один вантажний автомобіль від ООН (Міжнародного благодійного фонду «АІСМ») з медичними засобами загальною вагою майже 400 кілограмів», - йдеться в повідомленні.