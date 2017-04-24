Поранені внаслідок підриву на міні спостерігачі ОБСЄ перебувають у лікарні в окупованому Луганську
23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області.
Двоє спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які були поранені в результаті підриву автомобіля на міні, перебувають у лікарні в тимчасово окупованому Луганську.
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Про це перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг повідомив на прес-конференції в Києві.
«Члени команди, які отримали поранення в результаті цього інциденту, зараз перебувають у лікарні в Луганську, вони проходять медичні огляди, і ми зможемо надати подальші подробиці вже за результатами цього огляду», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранено - спостерігачі з Німеччини та Чехії.