У Києві померла жінка, поївши в одному із закладів харчування, назву якого замовчують

За повідомленням Національної поліції в Києві 21 квітня в столиці зареєстровано летальний випадок та випадок отруєння у двох осіб. За попередніми даними, це може бути пов'язаноіз вживанням харчових продуктів в одному із столичних закладів громадського харчування.

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Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Києві провели позапланове обстеження цього закладу із відбором зразків об’єктів санітарних заходів, які направлені до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Києві та Київській області.

Крім того, фахівці ДУ «Київський МЛЦ МОЗ України» провели відбір проб води та змивів із об'єктів навколишнього середовища у приміщеннях закладу громадського харчування.

Також спеціалісти здійснили виїзд до Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги для з'ясування обставин випадку отруєння у громадянки.

ГУ Держпродспоживслужби у Києві видало розпорядження про тимчасову заборону підприємницької діяльності даного закладу до закінчення епідеміологічного розслідування.

Епідеміологічне розслідування продовжується.