У Києві померла жінка, поївши в одному із закладів харчування, назву якого замовчують
Держпродспоживслужба закрила кафе до закінчення епідеміологічного розслідування.
За повідомленням Національної поліції в Києві 21 квітня в столиці зареєстровано летальний випадок та випадок отруєння у двох осіб. За попередніми даними, це може бути пов'язаноіз вживанням харчових продуктів в одному із столичних закладів громадського харчування.
Читайте такожУ Києві учні гімназії отримали травми очей через необережне поводження з вогнегасником
Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Києві провели позапланове обстеження цього закладу із відбором зразків об’єктів санітарних заходів, які направлені до Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Києві та Київській області.
Крім того, фахівці ДУ «Київський МЛЦ МОЗ України» провели відбір проб води та змивів із об'єктів навколишнього середовища у приміщеннях закладу громадського харчування.
Також спеціалісти здійснили виїзд до Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги для з'ясування обставин випадку отруєння у громадянки.
ГУ Держпродспоживслужби у Києві видало розпорядження про тимчасову заборону підприємницької діяльності даного закладу до закінчення епідеміологічного розслідування.
Епідеміологічне розслідування продовжується.