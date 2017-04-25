На Закарпатті затримано торговців наркотиками

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох підозрюваних у торгівлі «важкими» наркотиками під час збуту чергової партії екстракційного опію.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як уточнили кореспонденту УНІАН в управлінні СБУ Закарпатської області, групу зловмисників, які гуртом продавали «важкі» наркотики на Закарпатті, співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури затримали учора, 24 квітня.

У відомстві уточнили, що дилери також збували наркотики клієнтам з центральних і східних регіонів України.

«Оперативники спецслужби затримали чотирьох наркоторгівців під час реалізації чергової партії наркотиків – півкілограма екстракційного опію в одному із прикордонних районів області», - додали в прес-центрі СБУ.

За даними правоохоронців, орієнтовна вартість виявлених наркотичних речовин на «чорному ринку» може сягати близько 2 млн грн.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Усім затриманим оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу», - додали у прес-центрі СБУ.