На Вінниччині знайдено повішеним 10-річного хлопчика

У селі Семенки Барського району Вінницької області знайдено повішеним 10-річного хлопчика, поліція порушила кримінальне провадження.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції області, хлопчика знайшла мати близько 19 години 24 квітня.

Оперативники, які прибули на місце, з’ясували, що хлопчик з благополучної родини. Повернувшись зі школи, він телефонував матері й повідомляв, що усе гаразд. Коли жінка повернулась додому, двері були зачинені з середини, увійшовши в будинок вона застала сина, повішеним на мотузці для білизни.

У поліції зазначили, що дитина не була зареєстрована у жодній із соціальних мереж й після опитування, якихось явних причин для самогубства дитини наразі не виявлено. Порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального Кодексу (вбивство) з поміткою «самогубство».

Проводиться подальше опитування, тривають слідчі дії.