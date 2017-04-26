В одеській клініці виявлено невраховані наркотичні речовини на 4,5 млн грн

В Одесі поліція вилучила з клініки невраховані містять наркотичні медпрепарати вартістю близько 4,5 млн грн.

Читайте такожБілоруси намагалися незаконно вивезти з України партію нарковмісних медпрепаратів

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, співробітники слідчого управління та управління протидії наркозлочинності регіонального главку наприкінці минулого тижня провели обшук у закладі, де проводиться замісна підтримуюча терапія наркозалежним людям.

У результаті поліцейські вилучили 3853 дози особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон», 4583 дози бупренорфіну і 555 доз психотропної речовини «сибазон».

«За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотиків становить 4,5 млн грн», - відзначили в главку.

Як пояснили в поліції, даний заклад розташовано в Одесі, він має особливу ліцензію на реалізацію засобів особам, які перебувають на замісній підтримувальній терапії.

Згідно з так званою «метадоновою програмою», наркозалежні особи стають на спеціальний облік. Для зняття «ломки» вони мають прибути до клініки, де отримують нарковмісні препарати і під наглядом лікаря їх вживають.

«При цьому працівники закладу мають вести належний контроль і облік препаратів. За оперативною інформацією, отриманою в березні, в тому числі від відвідувачів клініки, її окремі працівники безконтрольно видавали наркозалежним особам наркотичні препарати», - розповіли в управлінні.

При цьому співробітники клініки не враховували і не обмежували дозування препаратів.

Читайте такожУ світі стрімко зростає кількість наркозалежних жінок - експерти

Відзначається, що правоохоронці також виявили і вилучили невраховані кошти в розмірі 75 тис. грн, документацію тощо.

На даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи. Вирішується питання про арешт вилучених препаратів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) КК України.