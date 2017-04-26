На Донеччині з харчовим отруєнням госпіталізовано школярів

У Донецькій області з харчовим отруєнням госпіталізовані п’ятеро школярів.

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Як повідомляє Бахмутський відділ поліції Донецької області, 25 квітня о 21.00 до дитячого інфекційного відділення Сіверської міської лікарні з підозрою на гострий гастрит, гостру кишкову інфекцію були доставлені п’ятеро дітей віком від 8 до 12 років - учні школи Сіверська Бахмутського району.

Дітям надана необхідна медична допомога.

Як попередньо встановлено, учні у шкільній їдальні їли один і той самий набір продуктів. В ході проведеного огляду місця події було опечатано кухонну кімнату та їдальню до приїзду санепідемстанції.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків, щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.