У Києві на території дитячого садка пролунав вибух

У Києві на території дитсадка вибухнув невідомий предмет, повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

Близько 9-ї години у Деснянське управління поліції зателефонував охоронець дитячого садка на проспекті Володимира Маяковського. Чоловік повідомив, що на території дошкільного закладу прогримів вибух.

Під час перевірки було встановлено, що о 8:50 мама вела в садочок шестирічного хлопчика. По дорозі дитина підібрала з землі кульку. Згодом, коли хлопчик кинув її на землю, пролунав вибух.

У результаті інциденту ніхто не постраждав, залишилися тільки пошкодження на асфальті.

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Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Зараз з хлопчиком працюють психологи, а місце вибуху оглядають поліцейські.

Раніше в Запорізькій обл. під час розпилювання боєприпасу постраждав чоловік.