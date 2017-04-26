Харківщина: у дитячому будинку сімейного типу повісився 12-річний хлопчик

У селищі Близнюки Харківської області повісився 12-річний вихованець дитячого будинку сімейного типу.

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Як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Харківської області, до чергової частину відділення поліції 25 квітня надійшло повідомлення від 59-річної жительки смт Близнюки про те, що в кімнаті дитячого будинку сімейного типу її прийомний син вчинив суїцид - хлопчика знайшли повішеним.

У поліції зазначили, що з 2007 року хлопчик перебував під опікою заявниці.

Слідчим Близнюківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

На даний час всі обставини та мотиви трагічної події встановлюються.