Київщина: юнак отримав 40% опіків тіла від удару електрострумом при спробі проїхатися на даху електрички

У Броварському районі Київської області 18-річний киянин отримав 40% опіків тіла від удару електрострумом при спробі проїхатися на даху електропотягу.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Київській області, встановлено, що 18-річний житель Києва, нехтуючи правилами безпеки при поводженні на залізничному транспорті, заліз на дах електрички, щоб покататись. Отримавши ураження струмом від високовольтної лінії, він упав з потягу.

Лікарі борються за життя постраждалого.