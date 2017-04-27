На Донеччині через відсутність антитоксичної сироватки від ботулізму помер 30-річний чоловік

На Донеччині було зареєстровано летальний випадок внаслідок захворювання на ботулізм.

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Як повідомили УНІАН у Держпроспоживслужбі в Донецькій області, внаслідок ботулізму помер 30-річний мешканець с.Труженка Нікольського району Донецької області.

Як розповіли у відомстві, хворого із симптомами харчової токсикоінфекції "швидкою" було доставлено до відділення інтенсивної терапії обласної лікарні інтенсивного лікування з ознаками харчової токсикоінфекції, інфекційно-токсичного шоку.

Захворювання проявилось раптово вночі, коли з’явився різкий біль у животі, блювота, пізніше приєдналося порушення зору (косоокість, двоїння).

У лікарні інтенсивного лікування, куди хворого доставили "швидка", йому був поставлений діагноз: «побутове отруєння не ясного генезу, ботулізм?».

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Через відсутність у лікарні хворому специфічна антитоксична сироватка не вводилась, відтак хворий помер .

У вогнищі інфекції триває санітарно-епідеміологічне розслідування. Причини та обставини виникнення захворювання з’ясовуються. Було встановлено, що 20 квітня хворий вживав ікру в’ялених карасів домашнього виготовлення (свіжа риба була придбана у невідомих осіб). Крім потерпілого, ікру риби більше ніхто із рідних не вживав. Тож фахівці припускають, що імовірним джерелом токсикоінфекції стала рибна ікра.