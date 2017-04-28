У Києві майже 30% кліщів заражені інфекційним бореліозом (хвороба Лайма). Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан "112 Україна".

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За словами Рубана, з початку березня в столиці зафіксовано 50 випадків укусів людей кліщами.

"Сезон нападу кліщів розпочався 2 березня поточного року і вже зафіксовано більше 50 нападів на людину. Також фіксуються нападу на тварин. Сьогодні можна сказати, що сезон нападу кліщів вже почався. Майже 25-30% реєструється виявлення кліщового бореліозу серед самих кліщів. Кліщі, насамперед, передають кліщовий бореліоз (хвороба Лайма)", - зазначив він.

Потерпілий може уникнути інфікування випадку, якщо звернутися в медичний заклад за допомогою протягом 24-48 годин після укусу.

"Люди, які виявили напад кліщів необхідно звертатися до профільних лікувально-профілактичних установ з метою видалення і доставки в спеціалізовану лабораторію. Протягом 24-48 годин, за науковими даними, наданими всесвітніми організаціями та науковими установами світу, майже не реєструється зараження кліщовим бореліозом", - додав Олег Рубан.