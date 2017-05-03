У Бердичеві оновлено центр неврологічної допомоги учасникам АТО

У Бердичеві Житомирської області оновили центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

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За словами в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Віктора Лучківа, за кошти обласного бюджету (близько 1,7 млн грн) відремонтовано центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО, а також приміщення ЛФК, деякі приміщення терапевтичного і гастроентерологічного відділень обласного госпіталю ветеранів війни. Крім того, 2 млн грн допомоги від спонсорів витрачено на встановлення сучасної апаратури в хірургічному відділенні, повністю переоснащено фізіотерапевтичне віддеління.

«За весь час АТО в цьому госпіталі вже пройшли лікування та реабілітацію 1 тис. 576 учасників антитерористичної операції, серед них 202 інваліди війни та 1 тис. 374 учасники бойових дій", - уточнив Лучків.

Реабілітація учасників АТО в цьому госпіталі розпочалася восени 2014 року. У червні 2016 року на базі неврологічного відділення був відкритий центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації учасників АТО.

Довідка УНІАН. Комунальна установа «Житомирський обласний госпіталь ветеранів війни» - сучасний лікувально-діагностичний заклад на 240 ліжок. Кількість ветеранів війни в області становить 43 тис. 345 осіб. Серед категорії інвалідів війни кожен десятий є учасником АТО (361 особа), а серед учасників бойових дій учасниками АТО є 7 тис. 378 чоловік або 63,3% від загальної кількості.