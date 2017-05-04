Червоний Хрест відправив на Донеччину гуманітарний вантаж

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив жителям тимчасово окупованих територій Донеччинигуманітарний вантаж вагою понад 230 тонн.

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Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 13 вантажних автомобілів від МКЧХ, що перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, будівельні матеріали, а також медичні препарати загальною вагою 236 тонн.