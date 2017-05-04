На Київщині перекрито канал контрабанди з Росії прекурсорів для виготовлення амфетаміну

Співробітники Служби безпеки України перекрили на Київщині канал контрабанди з Російської Федерації прекурсорів для виготовлення амфетаміну та припинили діяльність нарколабораторії.

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Як повідомляє прес-центр СБ України, правоохоронці встановили, що організували канал троє українських громадян та росіянин, який завозив прекурсори до України автомобілем.

Для переробки сировини в амфетамін зловмисники обладнали нарколабораторію у приватному будинку одного з них у Києво-Святошинському районі.

За інформацією спецслужби, щомісяця наркоділки виготовляли понад 1,5 кг психотропів та збували їх наркозалежним столичного регіону. Гроші від «клієнтів» надходили на банківську картку.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників у Бориспільському та Києво-Святошинському районах оперативники СБУ вилучили 60 г готового амфетаміну, 46 кг прекурсора фенілнітропропена та обладнання для виготовлення наркотиків. Вартість вилученого психотропу та прекурсорів складає 350 тис. грн. У ділків також виявлено 95 тис. російських рублів для закупки сировини та 40 тис. грн від реалізації амфетаміну.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру в скоєнні злочину чотирьом затриманим.