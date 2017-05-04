Київщина: лікар призовної комісії вимагав хабар у $ 900

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області направлено обвинувальний акт за підозрою в хабарництві лікаря військово-лікарської комісії Білоцерківського об’єднаного міського військового комісаріату (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

«Упродовж лютого-березня 2017 року лікар вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 900 доларів США за визнання останнього непридатним до призову на строкову військову службу за станом здоров’я», - йдеться в повідомленні.

Вказану особу було викрито військовою прокуратурою спільно з оперативними працівниками Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки в Київській області Нацполіції України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За інкриміноване діяння обвинувачений може потрапити за грати терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.