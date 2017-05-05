У Красногорівці бойовики обстріляли лікарню, поранено жінку

У Красногорівці Донецької області бойовики обстріляли район міської лікарні, під час обстрілу отримала осколкове поранення місцева жителька.

Читайте такожНа Луганщині бойовики обстріляли автомобіль швидкої медичної допомоги

Про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

«Красногорівка. Щойно бойовики обстріляли район міської лікарні, розбиті декілька вікон будівлі. Також пошкодження зазнав нежитловий приватний будинок на вул. Грушевського. Під час обстрілу отримала осколкове поранення місцева жителька, 1960 р.н. Наразі госпіталізована до лікарні», - написав він.

«Саме в той час, коли у прифронтових школах Мар`їнки та Красногоровки діти вшановують пам'ять ветеранів війни, покидьки реалізатора курятини (УНІАН: ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко) обстрілюють мирних жителів. Саме так поводили себе фашистські окупанти в роки Другої світової війни. І сьогоднішні бойовики - послідовники тих фашистів», - наголосив Аброськін.