В Одеській області виявили повішеною 11-річну дитину

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У Тарутинському районі Одеської області виявили повішеним підлітка. За уточненими поліцією даними, загиблому – 11 років, він житель села Єлизаветівка.

Про це повідомила прес-служба обласної поліції.

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За словами фельдшера смт Бородіно, який сповістив про подію в чергову частину Тарутинського відділення Арцизького відділу поліції, попередня причина смерті неповнолітнього - асфіксія від здавлювання шиї петлею.

Зазначається, що сім'я, в якій виховувався неповнолітній, благополучна, на обліку в поліції або в соціальних службах не перебуває. 47-річна мати і 48-річний батько виховують вісьмох дітей, зокрема й – одну прийомну дитину.

«Усі діти доглянуті, охайно одягнені і нагодовані. Батьки не зловживають алкогольними напоями, проблем із законом не мають. За словами сусідів, загиблий був вихованою дитиною, проблем у спілкуванні з батьками чи однолітками не мав, у конфлікти не вступав, схильності до самогубства не виявляв», - йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що дитина не перебувала під негативним впливом будь-якої групи в соціальних мережах, оскільки не мала доступу до інтернету.

При огляді тіла явних ознак насильницької смерті виявлено не було. Встановлено, що хлопчика знайшов повішеним його батько на горищі їхнього будинку, розташованому в Єлизаветівці.

«Що стало причиною трагедії - встановить слідство», - наголосили в главку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, у Тарутинському районі Одеської області виявили повішеним підлітка. З петлі вийняв його батько, дитина померла дорогою до лікарні.