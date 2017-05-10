За останні два тижні у лікарні ім.Мечникова зросла кількість тяжкопоранених із зони АТО – головлікар

У Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова констатують збільшення кількості тяжкопоранених, яких привозять із зони проведення антитерористичної операції, за останні дві тижні.

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Про це головний лікар медзакладу Сергій Риженко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Так, в останні дві тижні поранених надходить багато в лікарню Мечникова. І, що саме тяжке, - багато поранених із (травмами), несумісними із життям, багато поранень голови, що говорить про те, що стріляють прицільно", - сказав Риженко.

Водночас він запевнив, що лікарі докладають максимум зусиль до порятунку життя поранених.

При цьому Риженко зазначив, що всім необхідним лікарня забезпечена.

Як повідомляв УНІАН, з 25 квітня ситуація в зоні проведення АТО різко загострилась на всіх напрямках.