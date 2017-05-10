На Харківщині діти отруїлися препаратом проти городнього шкідника

На Харківщині четверо дітей отруїлися препаратом проти городнього шкідника.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

До поліції надійшло повідомлення від лікаря Нововодолазької центральної районної лікарні про те, що до медичного закладу доставлено четверо дівчаток (віком від 5 до 7 років) з отруєнням невідомою речовиною.

Поліція під час виїзду до села Рокитне, де сталася подія, з'ясувала, що дівчатка - дві сестри та їхні подруги - перебували у дворі будинку. «На підвіконні найменша дівчинка знайшла гранули отрути проти шкідника капустянки, сприйняла їх за цукерки та пригостила інших», - йдеться у повідомленні. Батьки в цей час були на городі. Побачила, що діти їдять отруту, найстарша сестра, яка і покликала дорослих.

Після надання першочергової медичної допомоги для подальшого лікування діти направлені до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. На даний час життю дівчаток нічого не загрожує.

У поліції зауважили, що вирішується питання про кваліфікацію даної події згідно з чинним законодавством.