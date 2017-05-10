Посадовців КМДА судитимуть за розтрату коштів, виділених для дітей-інвалідів та сиріт

Двох посадовців Київської міської державної адміністрації судитимуть за розтрату 870 тис. грн, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт.

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Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера Департаменту соціальної політики КМДА, а також колишнього начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соціального захисту населення КМДА за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах.

Як встановили правоохоронці, зловмисники, перебуваючи на вказаних посадах, діючи за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, безпідставно внесли до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин.

"У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного із столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тис. гривень",- йдеться у повідомленні.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до Солом'янського районного суду Києва для розгляду по суті.