У Львівській області затримано українця за незаконний вивіз стероїдів

У Львівській області митники затримали громадянина України при спробі незаконно вивезти з України партію стероїдів, захованих в бензобаку автомобіля.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної фіскальної служби у Львівській області, 9 травня у пункт пропуску «Рава-Руська» (Львівська область) на виїзд з України смугою «зелений коридор» прибув легковий автомобіль під керуванням 42-річного мешканця Тернопільщини. Під час огляду транспортного засобу у митників виникла підозра про наявність у ньому товарів, прихованих від митного контролю.

Під час поглибленого огляду легковика в порожнині паливного бака серед палива було виявлено 360 флаконів тестостерону пропіонату. Приховані флакони були загорнуті в кілька шарів поліетиленових мішків.

Таким чином громадянин України намагався перемістити через митний кордон України товар з приховуванням від митного контролю з використанням спеціально виготовлених сховищ, що утруднюють виявлення товарів.

За цим фактом за ознаками порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 МК України складено протокол. Товар та автомобіль Kia Magentis, 2004 року випуску, вилучено, справу скерують до суду. Вартість вилученої партії стероїдів встановлять експерти.

Довідка. Тестостерон пропіонат – відомий стероїд серед атлетів. Препарат приймають для розвитку сили і м'язової маси.