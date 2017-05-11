У Києві судитимуть жінку, яка залишила на вулиці двох маленьких доньок

У Києві передано до суду обвинувальний акт щодо 21-річної уродженки Рівненської області, яка залишила напризволяще двох своїх дітей на вулиці.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, подія сталася 21 березня. Перехожі знайшли 9-місячну дівчинку та її 2-річну сестру посеред ночі на вулиці Ванди Василевської в дитячій колясці та без документів. Дітей госпіталізували.

Правоохоронці розшукали їхню матір. Свій вчинок жінка пояснила тим, що діти через маленький вік постійно потребували нагляду та заважали їй у пошуках роботи.

Дії матері кваліфіковано за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (завідоме залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, особою, що була зобов’язана піклуватися про них та мала змогу надати їм допомогу).

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті. За вчинене жінці загрожує до 2 років позбавлення волі.