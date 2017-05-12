До Одеси доставили поранених у зоні АТО бійців, п'ятеро – у тяжкому стані

До Одеси вчора доставили бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

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Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, літак доставив 14 осіб, серед них троє – бійців, які потребують терапевтичної допомоги, у решти – поранення.

«Із 11 поранених п'ятеро – у тяжкому стані, їх відразу помістили до реанімації», - повідомив Танцюра. За його даними, бійці отримали поранення, зокрема, в районі населених пунктів Широкине і Водяне.

До Одеси бійців доставили літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Волонтери також почали збір коштів для надання допомоги пораненим.

«Її, приміром, дуже потребує боєць, який отримав тяжке поранення черевної порожнини», - підкреслив волонтер.