В Одесі під час пластичної операції померла 21-річна дівчина

В Одесі поліція з'ясовує обставини смерті Ірини Маглеванної, яка робила пластичну операцію у приватній клініці "Моцарт", пише ТСН з посиланням на видання "Думская".

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За даними видання, 21-річна Ірина прийшла в клініку "Моцарт" робити останню частину ринопластики. У дівчини була вроджена патологія (заяча губа та вовча паща). До цього Ірину оперували в інституті стоматології.

Під час операції у пацієнтки піднялася температура до 40 градусів. Викликали реанімацію і відвезли в іншу клініку - Odrex, але врятувати дівчину не вдалося.

Заступник головного лікаря з лікувальної роботи цього медцентру Тетяна Федорченко розповіла, що дівчину привезли у стані клінічної смерті. Її рятувала команда реаніматологів понад півтори години.

З висновку експертів випливає, що причина смерті – злоякісна гіпертермія, тобто реакція на наркоз.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками статті 140 КК України "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником".

*** Злоякісна гіпертермія — це генетичне захворювання, яке трапляється в анестезіології, в основі якого лежить серйозне порушення обмінних процесів в м'язової тканини: у пацієнта під час застосування наркозу або анестезії частішає серцебиття, з'являється задишка, сильно підвищується температура тіла. Якщо виникне зволікання із лікуванням – напад злоякісної гіпертермії може закінчитися для людини летальним результатом.