В Одесі затримано російського хіміка, який виготовляв психотропи

В Одесі вчора, 11 травня, затримано хімік з Російської Федерації, що виготовляв в орендованому будинку наркотик амфетамін.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, працівники Управління протидії наркозлочинності ГУ Нацполіції спільно з патрульною поліцією Одеси викрили 28-річного іноземця, який обладнав в орендованому будинку лабораторію, де виготовляв психотропну речовину - амфетамін.

Зазначається, що до співробітників поліції надійшла оперативна інформація про те, що громадянин Російської Федерації за місцем проживання здійснює виготовлення і збут важких наркотичних психотропних речовин. В ході обшуку в будинку виявлено та вилучено лабораторне обладнання: скляні колби, шланги, піпетки, електронні ваги, пристрій для охолодження виготовлених речовин, фольгу, а також прекурсори.

Крім того, вилучено 600 доз амфетаміну, таблетки «Бупренорфін гідрохлорид» та «Бупрен ІС» - близько 400 доз. Як наголосили в главку, вартість вилученого амфетаміну за цінами «чорного ринку» становить 300 тис. грн.

«Встановлено, що правопорушник має освіту хіміка, 5 років тому приїхав на територію України для працевлаштування», - повідомили у відділі.

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Зловмисника затримано 11 травня і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Встановлюється причетність інших осіб до цього правопорушення, а також організатор нарколабораторії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за низкою статей ККУ. Зокрема, за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).