В Донецькій області під час обстрілу бойовиками поранено місцеву жительку
Будинок потерпілої розташований за 300 метрів від лінії розмежування.
Мешканка села Чермалик (Волноваський район Донецької області) дістала вогнепальне кульове поранення під час роботи на городі.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
Зазначається, що інформація про поранення 58-річної місцевої жительки надійшла до правоохоронців вчора вдень. Жінка дістала вогнепальне кульове поранення ноги. Її відправили до лікарні у Маріуполі та надали необхідну медичну допомогу.
«Будинок потерпілої розташований за 300 метрів від лінії розмежування, а город відділяє від позицій бойовиків тільки річка та відкрите поле. Крик жінки почув її чоловік та викликав «швидку», - йдеться у повідомленні.
Зараз слідчо-оперативна група поліції з'ясовує обставини події, опитує сусідів та інших мешканців прифронтового села.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.