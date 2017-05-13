У Чернігівській області виділено кошти на оздоровлення школярів

У Чернігівській області в цьому році на фінансування кампанії з оздоровлення дітей шкільного віку обласна та місцева влади спрямують 55 млн грн.

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Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, посилаючись на інформацію, озвучену сьогодні під час засідання профільної обласної міжвідомчої комісії.

За словами директора департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніни Лемеш, відпочинковими та оздоровчими послугами у Чернігівській області мають намір охопити близько 53 тис. дітей шкільного віку.

В області залишається завдання щодо стовідсоткового оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Також пріоритет — оздоровлення дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, талановитих та обдарованих діти. Особлива увага приділятиметься родинам, які втратили годувальника під час виконання військового обов’язку в зоні АТО», - підкреслила Лемеш. Наразі у таких сім'ях у регіоні виховуються 35 дітей шкільного віку.

Загалом, в області працюватимуть пришкільні літні табори, місцеві заклади оздоровлення, а також планується відпочинок чернігівських дітей у всеукраїнських профільних установах та поїздки за кордон. Продовжать працювати в регіоні літні мовні табори.

Цьогоріч планується проведення державної атестації шести дитячих закладів оздоровлення. Вартість їхніх послуг, порівняно з минулим роком, зросла. Насамперед, це пов’язано з недостатньою наповненістю: більшість таборів Чернігівщини набирають лише одну зміну.

Цю проблему заступник голови ОДА Наталія Романова пропонує вирішити за допомогою проведення широкої рекламної кампанії. Вона порекомендувала звернути увагу на роботу зі столичними навчальними закладами.