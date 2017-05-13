У Чорнобилі зафіксовано масове отруєння серед працівників АЕС

У м. Чорнобиль Київської області зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок якого постраждало 29 працівників ДПС «Чорнобильська АЕС».

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Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, усі постраждалі мають діагноз «гострий гастроентероколіт» та перебувають на амбулаторному лікуванні.

За попередніми даними епідеміологічного розслідування, захворювання працівників ймовірно пов’язано із харчуванням у їдальні № 19 Державного підприємства «Управління забезпечення функціонування об’єктів Чорнобильської АЕС», що розташована на території АЕС.

Під час обстеження в їдальні відібрано зразки для проведення відповідних лабораторних досліджень та обстежено 20 осіб персоналу їдальні.

Матеріал від декретованих працівників, змиви та харчові продукти перебувають в роботі. За результатами мікробіологічних досліджень, проби водопровідної води відповідають вимогам.

Організовано проведення протиепідемічних заходів. Розслідування триває. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.