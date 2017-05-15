Дніпропетровщина: діти і працівники дитсадка госпіталізовані з отруєнням

У Новомосковську Дніпропетровської області в місцеву лікарню з підозрою на інфекційне захворювання потрапили дев'ять дітей - вихованці дошкільного навчального закладу та троє дорослих з числа персоналу дитсадка.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За вказаним фактом Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Триває досудове розслідування .