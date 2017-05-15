У Донецькій області судитимуть акушера, дії якого призвели до інвалідності немовляти

У Донецькій області судитимуть лікаря, дії якого призвели до інвалідності немовляти.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно лікаря за фактом неналежного виконання ним своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2013 року акушер-гінеколог Мирноградської центральної міської лікарні не надав породіллі кваліфіковану медичну допомогу і встановив неправильний діагноз без лабораторних підтверджень. В подальшому на підставі неправильного діагнозу жінці було надано ліки, які стимулюють пологи.

Вказані дії акушера-гінеколога призвели до того, що в немовляти діагностовано одразу декілька невиліковних хвороб, у тому числі: затримка усіх видів розвитку, ураження центральної нервової системи, набряк головного мозку. Згідно з висновками експертиз, ці хвороби не є вродженими, а відносяться до родової травми та її наслідків. Дитина отримала інвалідність.

Прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лікаря. За неналежне виконання своїх професійних обов’язків йому загрожує до 3 років позбавлення волі.