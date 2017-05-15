У Львові за хабар затримали керівника медичного об'єднання МВС

У Львові сьогодні, 15 травня, працівники Військової прокуратури Західного регіону спільно з оперативниками одного з підрозділів ГУ Нацполіції Львівської області затримали при одержанні неправомірної вигоди керівника територіально-медичного об'єднання МВС України у Львівській області.

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Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіції області в області, керівник державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області» отримав неправомірну вигоду в розмірі 6 тис. грн від підприємця за надання в оренду приміщення в медичній установі, яку очолює.

На даний час проводяться слідчі дії.

У Військовій прокуратурі Західного регіону наразі утримуються від офіційних коментарів щодо затримання посадовця медичного об'єднання МВС.