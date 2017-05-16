У Києві на хабарі затримано посадовця Головного військового госпіталю Міноборони
Службові особи вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 62 тис. грн від військовослужбовця за надання висновку військово-медичної комісії.
Вчора прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ в м. Києві та Київській області затримано на хабарі керівника структурного підрозділу Головного військово-медичного центру «Головний військово-медичний госпіталь» Міністерства оборони України та командира роти однієї з військових частин, що дислокується у Київській області.
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Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
«Вказані службові особи вимагали та одержали неправомірну вигоду у сумі 62 тис. грн від військовослужбовця за надання висновку військово-медичної комісії про його непридатність до військової служби за станом здоров'я та можливість бути комісованим», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали здирників одразу після отримання ними грошових коштів.
Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Також готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.