На Черкащині за вимагання затримали голову медкомісії

У Черкаській області голова медичної комісії затриманий за вимагання з учасника АТО хабара в розмірі 75 тисяч гривень.

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Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Сьогодні прокуратурою Черкащини спільно з оперативниками УСБУ та ГУНП затримано голову Лікарсько-кваліфікаційної комісії комунального закладу "Городищенське територіальне медичне об'єднання", який вимагав та одержав 75 000 грн від учасника АТО за сприяння в оформленні комісією медичних документів для встановлення групи інвалідності", - написав генпрокурор.

"Інколи важко втриматися в рамках закону і презумпції невинуватості", - додав Луценко.