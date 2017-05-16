У Києві проходить безоплатна акція по тестуванню на ВІЛ-інфекцію

З 16 травня по 29 червня в Києві пройде беоплатна акція по тестуванню на ВІЛ-інфекцію.

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Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, профілактично-діагностичну загальноміську акцію проведе Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом за підтримки Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Дмитра Турчака, аналіз на ВІЛ зможуть здати всі охочі в зручний для себе час.

«Під час проведення заходів кияни і гості столиці зможуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ у спеціально обладнаному медичному автотранспорті або стаціонарних пунктах. Надання конфіденційних, добровільних, якісних послуг із тестування відбуватиметься підготовленими спеціалістами Київського міського центру СНІДу із застосуванням швидких тестів», – розповів Турчак.

Захід відбуватиметься в рамках реалізації Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки.

Згідно з графіком проведення акції, тестування відбудеться:

у Святошинському районі - 16 травня (ст. м. «Академмістечко», 17:00-20:00), 25 травня (Майданчик біля кінотеатру «Лейпциг», 17:00-20:00), 6 червня (вул. Підлісна, 1, 17:00-20:00), 29 червня (ст. м. «Академмістечко», 17:00-20:00);

у Оболонському районі - 18 травня (вул. Полярна, 7, 17:00-20:00), 8 червня (перехрестя вул. Вишгородської і просп. Правди, 17.00-20.00), 24 червня (Пуща-Водиця, майданчик біля кінцевої зупинки транспорту, 15.00-19.00);

у Дніпровському районі - 20 травня (Труханів острів, майданчик біля пішохідного мосту, 15:00-19:00), 27 травня (ст. м. «Гідропарк», майданчик за Венеціанським мостом, 16:00-19:00), 20 червня (б-р Перова, ТЦ «Квадрат», 17.00-20.00);

у Шевченківському районі - 23 травня (ст. м. «Шулявська», 17:00-20:00);

у Голосіївському районі - 30 травня(м. «Теремки», 17:00-20:00);

у Дарницькому районі - 1 червня (просп. Лісовий, 39, 17:00-20:00), 15 червня (ст. м. «Осокорки», 17.00-20.00); 27 червня (вул. Алма-Атинська, 109, 17.00-20.00);

у Подільському районі - 10 червня (Куренівський парк, біля центрального входу, 15.00-19.00), 22 червня (просп Свободи, 24, ТЦ «Континент», 17.00-20.00);

у Печерському районі - 13 червня (ст. м. «Печерська», 17.00-20.00).