На Дніпропетровщині ліквідовано нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну

У райцентрі Покровське Дніпропетровської області Служба безпеки України вчора, 15 травня, ліквідувала потужну нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну.

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Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ в області, нелегальне виробництво наркотиків було організоване на приватному підприємстві з обслуговування автомобілів.

Щомісяця збут наркотиків приносив організаторам нарколабораторії близько 300 тис. грн доходу.

Оперативники спецслужби затримали 40-річного організатора виробництва психотропів та двох його спільників за місцями проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманих хімічні сполуки та обладнання для виготовлення психотропів, а також боєприпаси - 2 реактивних протитанкових гранати РПГ-18 та РПГ-26; 2 гранати РГД-5 та 5 гранат до підствольного гранатомета, а також 630 набоїв калібру 5,45.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво психотропних речовин).

Тривають невідкладні слідчі дії.