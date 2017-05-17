Зафіксовано більше 20 випадків хабарництва керівником медоб'єднання МВС у Львові

Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів вимагання та отримання хабара начальником державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області».

Читайте такожУ Львові за хабар затримали керівника медичного об'єднання МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

«Упродовж лютого-травня 2017 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з управлінням захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України задокументовано понад 20 епізодів вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником державної установи «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області», - йдеться у повідомленні.

Грошові кошти на загальну суму 150 тис. грн від громадян України вимагалися за вирішення питань, пов'язаних із господарською діяльністю, а також передачею в порушення існуючого порядку в оренду приміщень підпорядкованої посадовцю установи.

У відомстві нагадали, що керівника держустанови затримано у понеділок, 15 травня, під час одержання чергової неправомірної вигоди в розмірі 6 тис. грн.

На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії та обшуки за місцем проживання фігуранта справи.

Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 15 травня працівники Військової прокуратури Західного регіону спільно з оперативниками одного з підрозділів ГУ Нацполіції Львівської області затримали під час одержання неправомірної вигоди керівника територіально-медичного об`єднання МВС України по Львівській області. Хабар в розмірі 6 тис. грн він отримав від підприємця за надання в оренду приміщення в медичній установі, яку очолює.