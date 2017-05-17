У Краматорську з отруєнням госпіталізовано п'ятеро школярів

12:59, 17 травня 2017
Новини регіонів
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Четверо однокласників обслинили кристали мідного купоросу, а п'ятий - один з них - проковтнув

Фото: УНІАН

У Краматорську з отруєнням госпіталізовано п'ятеро учнів загальноосвітньої школи.

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Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, до Дитячого територіального медичного об’єднання міської лікарні №3 Краматорська сьогодні, 17 травня, приблизно о 10:00 каретою швидкої допомоги доставлено п’ятеро учнів загальноосвітньої школи з ознаками отруєння.

«На даний час встановлено, що один з учнів 6 класу приніс на урок кристали мідного купоросу з так званого набору для експериментів, який легально продається в дитячих магазинах. Четверо однокласників облизали кристали, а п’ятий - один з них проковтнув», - йдеться у повідомленні.

З гострими шлунковими болями школярів доставлено до дитячої лікарні.

Стан постраждалих дітей оцінюється як задовільний.

Відомості за вказаним фактом внесено до журналу єдиного обліку. З’ясовуються усі обставини події.

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Теги: #отруєння школярів#Донецька область