Вчора в Одесі тричі "мінували" лікарню

В Одесі вчора поліція перевіряля третє за день повідомлення про мінування будівлі - лікарні.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Одеській області, 17 травня о 15.40 на лінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що заміновано будівлю міської клінічної лікарні № 5. Вона розташована у центрі Одеси, на вулиці Троїцькій, 37.

Будівля лікарні і прилегла територія перевірялися на наявність вибухових речовин і пристроїв. На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і вибухотехнічної служби.

Було евакуйовано пацієнтів і медиків, а також відвідувачів поліклініки, що розміщена через дорогу від лікарні.

Як повідомляв УНІАН, вчора вдень до поліції надійшли два повідомлення про нібито заміновані будівлі судів, розташованих в різних районах міста. З будівель евакуювали 260 осіб, будівлі та прилеглі території судів ретельно перевірялися на наявність вибухових речовин і пристроїв. Таких під час перевірок не виявлено.

Поліція проводить розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості в поліцію.