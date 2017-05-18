На програму "Діти. Сім’я. Столиця" виділено додаткові кошти

Київська міська рада додатково виділила 21,5 млн грн на цільову програму “Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки”.

Читайте такожУ Києві проходить безоплатна акція по тестуванню на ВІЛ-інфекцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, рішення сьогодні на пленарному засіданні підтримав 91 депутат.

Програма впроваджується за трьома основними напрямками: захист прав та інтересівдітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальна робота із вразливими категоріями сімей, а також внутрішньо переміщеними особами та сім’ями учасників АТО. Поряд з цим, програмою фінансується діяльність 13 закладів соціального спрямування, які надають спеціалізовані послуги населенню.

Відповідно до змін, збільшено обсяги фінансування заходів програми на 2017 рік на 21,5 млн грн, тому числі - за рахунок коштів загального фонду – 12,8 млн грн та коштів спеціального фонду на проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування – 8, 7 млн грн.