На програму "Діти. Сім’я. Столиця" виділено додаткові кошти

14:36, 18 травня 2017
Новини регіонів
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Програма впроваджується за напрямками - захист прав дітей-сиріт, соціальна робота із вразливими категоріями сімей, а також переселенцями та сім’ями учасників АТО. 

Фото УНІАН

Київська міська рада додатково виділила 21,5 млн грн на цільову програму “Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки”.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, рішення сьогодні на пленарному засіданні підтримав 91 депутат.

Програма впроваджується за трьома основними напрямками: захист прав та інтересівдітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальна робота із вразливими категоріями сімей, а також внутрішньо переміщеними особами та сім’ями учасників АТО. Поряд з цим, програмою фінансується діяльність 13 закладів соціального спрямування, які надають спеціалізовані послуги населенню.

Відповідно до змін, збільшено обсяги фінансування заходів програми на 2017 рік на 21,5 млн грн, тому числі - за рахунок коштів загального фонду – 12,8 млн грн та коштів спеціального фонду на проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування – 8, 7 млн грн.

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Теги: #Київ#діти-сироти