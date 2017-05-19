У Миколаєві кілька годин не працювала лінія швидкої допомоги "103"

Прокуратура розпочала розслідування.

Прокуратура Миколаївської області розпочала кримінальне провадження за фактом припинення 18 травня роботи лінії «103» швидкої медичної допомоги. Читайте такожНа Одещині - критична ситуація з наданням швидкої медичної допомоги Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Миколаївської області, провадження розпочато за фактом пошкодження лінії зв’язку, внаслідок чого на кілька годин було припинено роботу лінії «103».

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